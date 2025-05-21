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Павел Прилучный теряет миллионы из-за скандального развода с Агатой Муцениеце

Бренды отказываются от рекламных контрактов с Прилучным из-за его скандальной репутации, считают друзья Агаты.

Источник: Комсомольская правда

У актрисы Агаты Муцениеце сейчас все складывается удачно. Она активно снимается в кино, получает приличные гонорары и ведет успешные рекламные кампании в соцсетях.

А вот ее бывший муж, актер Павел Прилучный, столкнулся с серьезными финансовыми потерями — по крайней мере, так говорят в окружении Агаты. Семейные скандалы плохо сказались на его репутации, считают друзья актрисы.

— У Паши дела идут хуже. Снимают его много, съемочный день стоит от 500 до 800 тысяч рублей. Но вот с рекламой беда, именно с большими контрактами. Он мог бы зарабатывать миллионы, как тот же Нагиев, но из-за судебных дрязг с бывшей женой банки и серьезные компании не рассматривают его кандидатуру. Так и говорят: «Для бренда нужна хорошая, не скандальная репутация», — рассказали KP.RU приятели актрисы.

По слухам, его нынешняя жена Зепюр Брутян почти не снимается — якобы по его же условиям. После болезненного развода с Муцениеце Павел предпочитает, чтобы супруга не строила карьеру, а занималась домом и семьей.

Тем временем личная жизнь Агаты тоже остается в центре внимания. По словам адвоката Прилучного, актрисе недавно удалось встретиться с сыном Тимофеем, которого она не видела несколько месяцев. Сейчас мальчик живет с отцом, его новой женой и младшим братом.