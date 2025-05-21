Павел Прилучный теряет миллионы из-за скандального развода с Агатой Муцениеце

— У Паши дела идут хуже. Снимают его много, съемочный день стоит от 500 до 800 тысяч рублей. Но вот с рекламой беда, именно с большими контрактами. Он мог бы зарабатывать миллионы, как тот же Нагиев, но из-за судебных дрязг с бывшей женой банки и серьезные компании не рассматривают его кандидатуру. Так и говорят: «Для бренда нужна хорошая, не скандальная репутация», — рассказали KP.RU приятели актрисы.