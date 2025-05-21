ОГЭ сдадут более 1,66 миллиона школьников, заявили в Рособрнадзоре

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. ОГЭ-2025 в основной период сдадут свыше 1,66 миллиона девятиклассников, сообщили в Рособрнадзоре.
«Государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) сдадут более 1,66 миллиона выпускников», — говорится в сообщении.
Основной период сдачи ОГЭ начинается 21 мая и продлится до 2 июля. Экзамены пройдут в 85 регионах России и образовательных организациях в 57 зарубежных странах. Для проведения аттестации будет задействовано более 12 тысяч экзаменационных пунктов.
«Выпускники из новых регионов в этом году проходят государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации, кроме Луганской Народной Республики, где выпускники сами могут выбрать форму ГИА: промежуточная аттестация или ОГЭ», — уточнили в ведомстве.
Там добавили, что в ОГЭ в 2025 году не участвуют также выпускники Курской области, для которых предусмотрена возможность промежуточной аттестации.
Для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам 9-х классов необходимо сдать два обязательных учебных предмета (русский язык и математику) и два учебных предмета по выбору.
В трех регионах — Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области — в этом году пройдет эксперимент, в рамках которого выпускники, не планирующие продолжать обучение в 10 классе, смогут для получения аттестата сдать только обязательные учебные предметы.
Самыми популярными предметами по выбору у участников ОГЭ в этом году стали обществознание (его выбрали около 759 тысяч выпускников), география (более 736 тысяч), информатика (более 686 тысяч) и биология (свыше 455 тысяч).
Участники экзаменов с ограниченными возможностями здоровья для получения аттестата могут сдать по желанию только обязательные предметы (русский язык и математику) в форме ОГЭ или государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
ОГЭ по иностранным языкам пройдут 21 и 22 мая, 26 мая — по биологии, обществознанию, химии и информатике, 29 мая — по географии, истории, физике, химии, 3 июня — по математике, 6 июня — по географии, информатике и обществознанию, 9 июня — по русскому языку и 16 июня — по биологии, информатике, литературе и физике.
С 26 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех учебных предметов.