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ОГЭ сдадут более 1,66 миллиона школьников, заявили в Рособрнадзоре

Более 1,66 миллиона девятиклассников сдадут ОГЭ в основной период.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. ОГЭ-2025 в основной период сдадут свыше 1,66 миллиона девятиклассников, сообщили в Рособрнадзоре.

«Государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) сдадут более 1,66 миллиона выпускников», — говорится в сообщении.

Основной период сдачи ОГЭ начинается 21 мая и продлится до 2 июля. Экзамены пройдут в 85 регионах России и образовательных организациях в 57 зарубежных странах. Для проведения аттестации будет задействовано более 12 тысяч экзаменационных пунктов.

«Выпускники из новых регионов в этом году проходят государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации, кроме Луганской Народной Республики, где выпускники сами могут выбрать форму ГИА: промежуточная аттестация или ОГЭ», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что в ОГЭ в 2025 году не участвуют также выпускники Курской области, для которых предусмотрена возможность промежуточной аттестации.

Для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам 9-х классов необходимо сдать два обязательных учебных предмета (русский язык и математику) и два учебных предмета по выбору.

В трех регионах — Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области — в этом году пройдет эксперимент, в рамках которого выпускники, не планирующие продолжать обучение в 10 классе, смогут для получения аттестата сдать только обязательные учебные предметы.

Самыми популярными предметами по выбору у участников ОГЭ в этом году стали обществознание (его выбрали около 759 тысяч выпускников), география (более 736 тысяч), информатика (более 686 тысяч) и биология (свыше 455 тысяч).

Участники экзаменов с ограниченными возможностями здоровья для получения аттестата могут сдать по желанию только обязательные предметы (русский язык и математику) в форме ОГЭ или государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

ОГЭ по иностранным языкам пройдут 21 и 22 мая, 26 мая — по биологии, обществознанию, химии и информатике, 29 мая — по географии, истории, физике, химии, 3 июня — по математике, 6 июня — по географии, информатике и обществознанию, 9 июня — по русскому языку и 16 июня — по биологии, информатике, литературе и физике.

С 26 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех учебных предметов.