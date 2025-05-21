Продюсер заявила, что Павел Прилучный зол на Агату Муцениеце из-за больших алиментов

Судебные разбирательства между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце о том, где будет жить их сын Тимофей, продолжаются. Пока же мальчик живет с отцом и его новой женой Зепюр Брутян. По словам телевизионного продюсера Алины Красной, такой шаг может быть связан не только с заботой о ребенке, но и с финансовыми целями. Об этом она рассказала KP.RU.