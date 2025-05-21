Продюсер заявила, что Павел Прилучный зол на Агату Муцениеце из-за больших алиментов

Судебные разбирательства между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце о том, где будет жить их сын Тимофей, продолжаются. Пока же мальчик живет с отцом и его новой женой Зепюр Брутян. По словам телевизионного продюсера Алины Красной, такой шаг может быть связан не только с заботой о ребенке, но и с финансовыми целями. Об этом она рассказала KP.RU.
— Зачем Павел все это затеял? Возможно, он просто зол на Агату, потому что она в свое время выиграла в суде большие алименты (около 2 млн рублей в месяц на двоих детей. — Ред.), поэтому, чтобы снизить расходы, уговорил сына переехать к нему, — заявила продюсер.
Психологическая экспертиза уже показала, что Тимофей хочет остаться с отцом. Мальчик не общается с мамой. В среду, 21 мая, состоится очередной суд по определению места жительства Тимофея. По мнению продюсера, там все будет без изменений.
Напомним, адвокат Павла Прилучного сообщил, что последняя встреча Тимофея с мамой прошла в довольно неожиданной обстановке — в кабаре Crave, где Агата Муцениеце выступала в откровенном шоу «Абсолютно другая нага». По данным KP.RU, друзья семьи утверждают, что Тимофею и раньше было неприятно, что мама участвует в таком провокационном спектакле, особенно из-за шуток от сверстников.