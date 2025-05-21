Определились все четвертьфинальные пары ЧМ по хоккею

Чемпионат мира проходит на аренах Швеции и Дании. Действующим обладателем титула является сборная Чехии, которая в финале прошлого розыгрыша одержала победу над командой Швейцарии со счетом 2:0. Сборная России, на счету которой пять титулов чемпиона мира, не участвует в соревнованиях по решению Международной федерации хоккея.