На ЧМ по хоккею без России снова определили всех четвертьфиналистов

В рамках чемпионата мира по хоккею, который проходит на аренах Стокгольма и Хернинга (Дания), завершились последние отборочные матчи. В итоге в каждой из двух групп выявили по четыре команды, которые сыграют в ¼ финала.
Завершали групповой этап две игры: Дания принимала Германию, а Швеция Канаду. Если во втором матче интриги никакой не было, так как обе команды попадали в плей-офф, то в первом развернулась настоящая драма. Дело дошло до серии буллитов, где сильнее оказались хозяева турнира, выбив немцев с минимальным счетом 2:1.
За выход в полуфинал поборются пары: Канада — Дания, Швейцария — Австрия, Швеция — Чехия и США — Финляндия. Все игры пройдут 22 мая. Финал запланирован на 25 мая.
Сборные России и Белоруссии продолжают оставаться за бортом международных турниров из-за политизированности спорта. Они были отстранены по решению IIHF.
Ранее «МК» писал, что трансляции матчей чемпионатов мира в условиях специальной военной операции — это предательство, считает двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.