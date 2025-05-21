Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация: В аэропорту Калуги введены временные ограничения

Калужский аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты.

Источник: Комсомольская правда

Временные ограничения введены в аэропорту Калуги в ночь на среду 21 мая. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуга», — сказано в релизе, опубликованном в 23.50 вторника 20 мая.

Уточнятся, что аэропорт временно не отправляет самолеты, также временно прекращен прием рейсов. При этом не сообщается о возможных сроках отмены ограничений.

Ранее сообщалось, что с 12 по 18 мая в аэропорту Самары не разрешили ввезти 78 партий животноводческой и растительной продукции, которая нарушала требования. Всего проверили более 1200 единиц багажа пассажиров из ближнего и дальнего зарубежья.

Тем временем столичные волонтеры спасли хаски, которого оставили возле аэропорта Шереметьево. Трогательную историю спасения собаки читайте здесь на KP.RU.