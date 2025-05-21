Росавиация: В аэропорту Калуги введены временные ограничения

Ранее сообщалось, что с 12 по 18 мая в аэропорту Самары не разрешили ввезти 78 партий животноводческой и растительной продукции, которая нарушала требования. Всего проверили более 1200 единиц багажа пассажиров из ближнего и дальнего зарубежья.