Минздрав: Россия за прошедший год стала больше пить

Ранее в Минздраве заявляли что, ограничения на распитие алкоголя на муниципальных уровнях позволили сократить потребление за пять лет более чем на 11%, отмечает RT. Создатель патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов подготовил предложениями по борьбе с алкоголизацией населения, которые будут направлены в правительство, передает телеканал 360.