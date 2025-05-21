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Росавиация: в аэропорту Калуги ввели ограничения на прием самолетотов

Причины введения ограничений официально не уточняются.

Источник: Аргументы и факты

В калужском аэропорту «Грабцево» временно приостановлены взлёты и посадки воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.

По его словам, в воздушной гавани введены временные ограничения на приём и выпуск рейсов. Причины введения ограничений официально не уточняются.

Пассажиров и авиаперевозчиков просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов и следить за обновлениями в официальных источниках.

Ранее в аэропорту «Кадала» в Чите ввели временные ограничения из-за возникшего за пределами аэродрома ландшафтного пожара.