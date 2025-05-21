Гинцбург: из-за кошек миру грозит эпидемия, сравнимая с черной оспой

Кошки могут стать резервуаром для формирования новых вирусов.
Вирус птичьего гриппа, который массово поражает кошек в Европе и США, с высокой вероятностью может перейти на людей и вызвать опасную эпидемию, сравнимую с черной оспой. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Известиям». По его мнению, в России необходимо заранее создать прототип вакцины против штамма H5N1, чтобы в случае угрозы быстро наладить массовое производство препарата.
«Нам нужен прототип этой вакцины. Он должен пройти первую и вторую стадии клинических испытаний против того штамма, который с очень высокой вероятностью начнет передаваться не только между животными, но и от человека к человеку. Летальность там составляет 50−70%, и при воздушно-капельной передаче черная оспа покажется игрушкой по сравнению с тем, что может произойти в результате одной или двух мутаций», — заявил Александр Гинцбург «Известиям».
Он отметил, что готовый прототип вакцины позволит в течение трех-четырех недель обеспечить препаратами всю страну и предотвратить масштабную эпидемию. Однако в настоящее время такие работы в Центре Гамалеи не ведутся, а единой государственной программы по созданию перспективной вакцины пока нет.
Специалисты подчеркивают, что кошки, массово заражающиеся вирусом H5N1 через поедание инфицированной домашней птицы или яиц, становятся резервуаром для формирования новых опасных для человека штаммов. По данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, только за первые три месяца 2025 года воздействию вируса подверглось больше животных, чем за весь предыдущий период. Случаи инфицирования кошек с тяжелыми симптомами зафиксированы в Бельгии, Исландии, Норвегии и США. Ученые отмечают, что вирус гриппа способен изменять свою структуру при переходе между видами животных, что увеличивает риск появления новых патогенных вариантов, способных передаваться человеку.
Ранее эксперты уже выражали обеспокоенность возможностью передачи вируса птичьего гриппа свиньям, что может привести к появлению новых опасных для человека штаммов. Вспышки H5N1 фиксировались в США и Европе, где вирус поражал птиц, скот и отдельных людей.