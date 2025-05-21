Гинцбург: из-за кошек миру грозит эпидемия, сравнимая с черной оспой

«Нам нужен прототип этой вакцины. Он должен пройти первую и вторую стадии клинических испытаний против того штамма, который с очень высокой вероятностью начнет передаваться не только между животными, но и от человека к человеку. Летальность там составляет 50−70%, и при воздушно-капельной передаче черная оспа покажется игрушкой по сравнению с тем, что может произойти в результате одной или двух мутаций», — заявил Александр Гинцбург «Известиям».