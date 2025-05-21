Танки без брони: Что не так с австралийскими «Абрамсами», которые едут на Украину

Таким образом, в конце 2023 года у украинцев был 31 «Абрамс» с усиленным бронированием и обновлённой электроникой. Однако эти машины не только никак не проявили себя, но и раз за разом становились лёгкой добычей для российских военных. M1A1 SA «отлетали» от огня артиллерии и ракет ПТРК, гибли в танковых дуэлях и при столкновениях с крошечными дронами, подрывались на минах и застревали в лужах. Репутация «американца» оказалась бесповоротно растоптана, и уцелевшие 12 танков отвели от линии соприкосновения подальше в тыл.