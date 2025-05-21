Бастрыкин привел скандал с жильем в Мытищах как пример потакания мигрантам

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прокомментировал действия главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой, которая считается виновной в неправомерном предоставлении жилищного сертификата мигрантам. Об этом сообщает корреспондент РБК со ссылкой на выступление главы СКР на площадке Петербургского международного юридического форума.
«…С Купецкой совершенно понятно: женщина богатая, состоятельная, но как-то выкручивается очень неплохо. Там привлекаем к ответственности замглавы администрации», — процитировали Александра Бастрыкина в РБК.
Он добавил, что подобное поведение местных властей приводит к постоянным обращениям россиян в Следком, которые не понимают «слабый» отклик на создавшуюся проблему. Александр Бастрыкин подчеркнул, что сейчас на уровне муниципалитетов приезжающие в Россию иностранцы «первыми по очереди» получают все меры социальной поддержки.
В этот же день председатель Следкома призвал запретить трудовым мигрантам привозить с собой родственников, а также обязать работодателей оплачивать их пребывание в стране.