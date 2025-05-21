Бастрыкин привел скандал с жильем в Мытищах как пример потакания мигрантам

Он добавил, что подобное поведение местных властей приводит к постоянным обращениям россиян в Следком, которые не понимают «слабый» отклик на создавшуюся проблему. Александр Бастрыкин подчеркнул, что сейчас на уровне муниципалитетов приезжающие в Россию иностранцы «первыми по очереди» получают все меры социальной поддержки.