Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин привел скандал с жильем в Мытищах как пример потакания мигрантам

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин прокомментировал действия главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой, которая считается виновной в неправомерном предоставлении жилищного сертификата мигрантам.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прокомментировал действия главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой, которая считается виновной в неправомерном предоставлении жилищного сертификата мигрантам. Об этом сообщает корреспондент РБК со ссылкой на выступление главы СКР на площадке Петербургского международного юридического форума.

«…С Купецкой совершенно понятно: женщина богатая, состоятельная, но как-то выкручивается очень неплохо. Там привлекаем к ответственности замглавы администрации», — процитировали Александра Бастрыкина в РБК.

Он добавил, что подобное поведение местных властей приводит к постоянным обращениям россиян в Следком, которые не понимают «слабый» отклик на создавшуюся проблему. Александр Бастрыкин подчеркнул, что сейчас на уровне муниципалитетов приезжающие в Россию иностранцы «первыми по очереди» получают все меры социальной поддержки.

В этот же день председатель Следкома призвал запретить трудовым мигрантам привозить с собой родственников, а также обязать работодателей оплачивать их пребывание в стране.