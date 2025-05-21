Беглый экс-сенатор Хорошавцев управляет элитным курортом в Испании

«Один из объектов, связанных с экс-сенатором, — отель Villa Marina, который представляет собой эксклюзивный комплекс из 10 частных вилл с садами и выходом на пляж в Новой Андалусии, рядом с популярным яхтенным портом Пуэрто-Банус. Вдали от российских силовиков, беглый политик и его супруга ведут спокойную жизнь — управляют и, вероятно, через офшоры владеют целой сетью элитной недвижимости», — пишут «Известия».