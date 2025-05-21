Беглый экс-сенатор Хорошавцев управляет элитным курортом в Испании

Бывший сенатор от Удмуртии сделал бизнес на роскошных апартаментах.
Бывший президент компании «Башнефть» и экс-сенатор от Удмуртии Виктор Хорошавцев, находящийся в международном розыске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, может скрываться в Испании. Политик вместе с супругой проживает в престижном районе Марбельи, где управляет сетью элитных вилл.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБывшему главе «Башнефти» Хорошавцеву вменяют шесть эпизодов мошенничества.
«Один из объектов, связанных с экс-сенатором, — отель Villa Marina, который представляет собой эксклюзивный комплекс из 10 частных вилл с садами и выходом на пляж в Новой Андалусии, рядом с популярным яхтенным портом Пуэрто-Банус. Вдали от российских силовиков, беглый политик и его супруга ведут спокойную жизнь — управляют и, вероятно, через офшоры владеют целой сетью элитной недвижимости», — пишут «Известия».
По сведениям издания, одна ночь на вилле обходится в среднем более тысячи евро. А клиентами апартаментов являются «русские с большими деньгами, которые не обращают особого внимания на стоимость жилья».
Как сообщало URA.RU ранее, Хорошавцев был заочно арестован Тверским судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Судебное заседание состоялось 29 марта.