Губерниев призвал Вяльбе уйти в отставку из-за «нищебродских» зарплат

Он также заявил, что Вяльбе просто «заелась», и поэтому говорит не то, что нужно. Комментатор посоветовал главе Федерации «закрыть рот», так как своими подобными высказываниями она демонстрирует свою некомпетентность. Про Большунова он отметил, что Александр «чувствует себя очень хорошо». У спортсмена рекламные контракты, линия одежды, призовые. Во времена его выступления за Архангельскую область ему платили «баснословную зарплату и прекрасные призовые», добавил Губерниев. Сейчас олимпийский чемпион представляет Татарстан, который платит ему тоже больше 140 тысяч рублей.