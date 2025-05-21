Губерниев призвал Вяльбе уйти в отставку из-за «нищебродских» зарплат

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев обрушился с критикой в адрес главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе из-за зарплаты Александра Большунова и других Лыжников. Он заявил, что руководитель ФЛГР «заелась» и ей нужно подать в отставку, передает слова Губерниева «Матч ТВ».
На круглом столе в Госдуме Вяльбе посетовала на низкие зарплаты российских лыжников. В частности, у Большунова, по ее словам, ставка составляет 140 тысяч рублей. Поэтому спортсмены должны считать каждую копейку и не могут отказаться от рекламных контрактов ради бесплатного продвижения отечественных производителей.
«Елена Валерьевна лукавит. Федерация лыжных гонок России сидит на спонсорских деньгах и деньгах единого регулятора. И у меня такой маленький вопрос: они, конечно, не футболисты и хоккеисты, но 140 тысяч у нас уже считается маленькой зарплатой, если смотреть по стране?», — возмутился Губерниев.
Он также заявил, что Вяльбе просто «заелась», и поэтому говорит не то, что нужно. Комментатор посоветовал главе Федерации «закрыть рот», так как своими подобными высказываниями она демонстрирует свою некомпетентность. Про Большунова он отметил, что Александр «чувствует себя очень хорошо». У спортсмена рекламные контракты, линия одежды, призовые. Во времена его выступления за Архангельскую область ему платили «баснословную зарплату и прекрасные призовые», добавил Губерниев. Сейчас олимпийский чемпион представляет Татарстан, который платит ему тоже больше 140 тысяч рублей.
В итоге Губерниев призвал Вяльбе уйти в отставку и не позориться, потому как нельзя, считает он, называть спортсменов даже с зарплатой в 140 тысяч рублей «нищебродами». И подчеркнул, что Елена Валерьевна сама получает две зарплаты, одна из которых за работу тренером, хотя она, по словам комментатора, никого не тренирует.