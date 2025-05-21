Шойгу стал самым подсанкционным государственным деятелем, сообщил источник

Двадцать восьмого февраля 2022 года Канада ввела санкции против Шойгу за участие в «значительных действиях или политике», якобы «подрывающих демократию Украины или угрожающих ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности». Канадцам запрещалось «взаимодействие» с Шойгу. Также 28 февраля 2022 года санкции против Шойгу ввела Австралия — за «действия», якобы «подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». Первого марта 2022 года Швейцария внесла Шойгу в санкционный список — за якобы «военные действия в Крыму» и «вторжение» в Украину. В тот же день санкции в отношении Шойгу ввела Япония — «за непосредственное причастие» якобы к «аннексии» Крыма или якобы «дестабилизации» восточной Украины, и к предполагаемой якобы «аннексии» восточных и южных регионов Украины Российской Федерацией.