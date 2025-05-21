В ответ на призывы украинского лидера Владимира Зеленского к ужесточению санкций против России, президент США Дональд Трамп заявил, что решения по этому вопросу будет принимать исключительно он сам.
— Это будет мое решение, ничье больше. Мы посмотрим, что сделает Россия, как поведет себя, —подчеркнул Трамп.
Он также отметил, что будет наблюдать за поведением России и развитием событий. При этом Трамп дал высокую оценку телефонным разговорам, состоявшимся накануне с президентом РФ Владимиром Путиным и европейскими лидерами, назвав их «очень хорошими». Трамп сообщил, что обсудил с Путиным пути преодоления конфликта на Украине. Путин, в свою очередь, заявил, что поблагодарил Трампа за поддержку возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной по возможному мирному соглашению, передает ТАСС.
Британский аналитик Александр Меркурис 20 мая заявил, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 19 мая, привел лидера киевского режима Владимира Зеленского в ярость.
Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся 19 мая. Российский президент выразил благодарность главе Белого дома за поддержку возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. В ходе беседы Трамп также озвучил свою позицию касательно украинского конфликта.