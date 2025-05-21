Трамп: Решение по санкциям против России буду принимать только я

Он также отметил, что будет наблюдать за поведением России и развитием событий. При этом Трамп дал высокую оценку телефонным разговорам, состоявшимся накануне с президентом РФ Владимиром Путиным и европейскими лидерами, назвав их «очень хорошими». Трамп сообщил, что обсудил с Путиным пути преодоления конфликта на Украине. Путин, в свою очередь, заявил, что поблагодарил Трампа за поддержку возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной по возможному мирному соглашению, передает ТАСС.