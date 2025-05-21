Глава СПЧ призвал запретить писать курсовые с помощью нейросетей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Необходимо запретить использовать искусственный интеллект при написании студентами курсовых работ, нейросети могут выступать только в качестве поисковика, заявил РИА Новости председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
«Запретить писать курсовые с помощью нейросетей нужно. Тут уже технологии преподавателей, они должны уметь это делать. Нейросети могут помочь, в качестве поисковика квалифицированного выступать, никто же не может это запретить», — сказал глава СПЧ.
Он также отметил, что нейросети сейчас создают тексты такого высокого качества, что не каждый преподаватель сможет отличить их от человеческого текста.
«Вот это проблема», — подчеркнул Фадеев.
Он также обратил внимание на то, что тексты, на основе которых работают нейросети, в основном были созданы на Западе.
«Массив данных, массив текстов, с которыми работают нейросети, он гигантский. Наша доля там минимальна. Вот в чем проблема — массив в основном западный. Это и не плохо, и не хорошо, вот он такой. Бороться с этим запретами невозможно, это можно исправить только образованием… Студенты сами должны хотеть учиться. Если они не хотят учиться, то не надо их учить», — добавил Фадеев.
Ранее председатель СПЧ заявлял, что некоторые нейросети противоречат статье 29 Конституции Российской Федерации о свободе мысли и слова, поскольку они создают идеологизированные тексты в духе западного нарратива и цензурируют информацию.