Глава СПЧ призвал запретить писать курсовые с помощью нейросетей

«Массив данных, массив текстов, с которыми работают нейросети, он гигантский. Наша доля там минимальна. Вот в чем проблема — массив в основном западный. Это и не плохо, и не хорошо, вот он такой. Бороться с этим запретами невозможно, это можно исправить только образованием… Студенты сами должны хотеть учиться. Если они не хотят учиться, то не надо их учить», — добавил Фадеев.