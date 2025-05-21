Мариуполь станет одним из самых красивых городов Юга России, заявил мэр

«Я вижу его одним из самых, наверное, красивых городов Российской Федерации на Юге, потому что у нас приоритет — море Азовское, у нас трудолюбивые и любящие свой город люди. К нам особое отношение руководства Российской Федерации. Надеемся на то, что в скорейшее время, если промышленность у нас восстановится и жилой фонд, люди заживут счастливо. Мариуполь прежде был городом Святой Марии, это же не просто. Поэтому он интересен и инвесторам, интересен всем, ну, а самое главное, местным жителям. Я думаю, в скором времени это будет показательный город на территории Юга Российской Федерации», — ответил Моргун на вопрос о том, каким он видит Мариуполь через 5−10 лет.