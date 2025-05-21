Трамп обвинил окружение Байдена в госизмене из-за сокрытия его проблем

Президент США Дональд Трамп обвинил окружение своего предшественника на этом посту, Джо Байдена, в государственной измене.
В своем сообщении в соцсети Truth Social Трамп заявил, что команда Байдена знала о его физических и умственных проблемах, но скрывала это от общественности. Трамп утверждает, что они «украли президентство» и «подвергли страну огромной опасности», воспользовавшись состоянием Байдена, чтобы открыть границу для нелегальных иммигрантов.
— Они (окружение Байдена — прим. «ВМ») украли президентство, подвергли нас огромной опасности. Это измена на высшем уровне! Они сделали это, чтобы разрушить нашу страну, — заявил Трамп.
Трамп предполагает наличие у окружения Байдена «устройства для автоматической подписи документов» и требует сурового наказания для этих, по его мнению, «бандитов-предателей».
Кроме того, супругу экс-президента США Джо Байдена Джилл могут привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с пожилыми людьми, так как она игнорировала проблемы мужа со здоровьем.
О болезни Байдена стало известно вечером 18 мая: в СМИ написали, что у него выявлена агрессивная форма рака предстательной железы. В настоящее время он совместно с семьей консультируется с медиками по поводу возможных методов лечения. Согласно заявлению пресс-секретаря, опухоль оценивается по шкале Глисона в 9 баллов (пятая группа), при этом метастазы распространились на костную ткань.