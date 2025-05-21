В Госдуму внесут проект о наказании за нарушение санитарных норм в лагерях

Если в результате пострадали несовершеннолетние, штраф предлагается увеличить от одного до двух миллионов рублей, а срок возможного лишения свободы — до четырёх лет. Также при наступлении смерти человека по неосторожности из-за нарушения санитарных норм наказание предлагается ужесточить: штраф до одного до двух миллионов рублей или до пяти лет лишения свободы, а если погибший — несовершеннолетний, то штраф от двух до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок от пяти семи лет.