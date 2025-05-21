В США началось нашествие сверчков-каннибалов

В США началось нашествие мормонских сверчков, известных своим каннибализмом. Об этом сообщает телеканал KSTU.
Сотни тысяч этих насекомых были замечены в штате Юта, особенно на шоссе, проходящем через городок Филмор. Власти призвали водителей проявлять осторожность, так как дороги становятся скользкими из-за раздавленных сверчков.
Местный бизнесмен Джед Кристенсен рассказал, что ему пришлось нанять специалистов для обработки его офиса и близлежащих территорий химикатами. «Эти насекомые просто отвратительны, и я не хочу, чтобы мои клиенты с ними сталкивались. Я уже проводил обработку в прошлом году, но они снова вернулись», — отметил он.
Профессор Университета штата Юта Марк Нельсон добавил, что мормонские сверчки представляют серьезную угрозу для фермеров и скотоводов, так как выбор пестицидов требует особой осторожности, чтобы не повредить сельскохозяйственным культурам и животным. Кроме того, в этом году нашествие началось раньше, чем ожидалось.
Мормонские сверчки (Anabrus simplex) обитают на западе США и получили свое название от мормонов штата Юта, которые первыми столкнулись с ними. Эти насекомые не умеют летать, но могут преодолевать до двух километров в день во время роения и наносят серьезный вред посевам. Они также поедают других насекомых, включая своих сородичей, что и делает их каннибалами.
В 2024 году мормонские сверчки стали причиной как минимум двух автомобильных аварий в Неваде из-за скользких дорожных условий, вызванных дождем и раздавленными насекомыми.