В США началось нашествие сверчков-каннибалов

Мормонские сверчки (Anabrus simplex) обитают на западе США и получили свое название от мормонов штата Юта, которые первыми столкнулись с ними. Эти насекомые не умеют летать, но могут преодолевать до двух километров в день во время роения и наносят серьезный вред посевам. Они также поедают других насекомых, включая своих сородичей, что и делает их каннибалами.