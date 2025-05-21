Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Старых Бросковцах на западе Украины

По данным СПЖ, 20 мая 2025 года последователи ПЦУ под руководством капелланов проникли в церковь и установили там контроль. Рядом находились несколько экипажей полиции. При этом раскольники намеревались захватить также Параскевскую церковь в том же населённом пункте, однако отказались от этой попытки из-за активного сопротивления верующих.