Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 21 мая 2025

Погода в Иркутске 21 мая 2025 обещает переменную облачность, преимущественно без осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +21…+23 градусов, ночью столбик термометра опустится до +5…+7. Ветер 4−9 м/с.
Погода в Иркутске 21 мая 2025.
— Переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный с переходом на юго-восточный, юго-западный 5−10 м/с, днем порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье ночью ожидается +2…+7, при прояснении 0…-5, заморозки, днем потеплеет до +20…+25 градусов, однако если солнце так и не выглянет, то до +11…+16. Вот что обещает погода в Иркутске 21 мая 2025.