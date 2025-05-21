Экономист рассказал о миллиардах на заброшенных счетах россиян

Обычно речь идет о незначительных для отдельного человека суммах — от нескольких рублей до десятков тысяч. Кто-то просто забывает о них. Бывает, что деньги оказываются на счетах умерших, уехавших из страны или находящихся в местах лишения свободы граждан.