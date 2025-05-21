Эксперт рассказал, чем грозит дачникам вырубка деревьев на участке

Специалист уточнил: если дерево находится в муниципальной собственности, необходимо связаться с местным лесничеством. Если же земля принадлежит муниципалитету, разрешение следует получить в местной администрации. Особое внимание, по его словам, стоит уделить ситуациям, когда дерево угрожает постройкам на участке. В таком случае нужно обратиться в местную администрацию или правление СНТ, чтобы согласовать его вырубку.