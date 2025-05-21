Тарифы на электроэнергию проиндексируют в России летом 2025 года

«Тарифы на электроэнергию для населения с 1 июля 2025 года будут проиндексированы на 12,6%, с июля 2026 года — на 9,3%, с 1 июля 2027 года рост тарифов на электроэнергию для населения составит 6,9%, с июля 2028 года — 4,9%. Такой прогноз дает Минэкономразвития России», — сообщил Кошелев РИА Новости. По его словам, ожидается, что рост цен связан с необходимостью увеличения инвестиций в строительство новой генерации и повышением тарифа на передачу электроэнергии.