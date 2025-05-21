Эксперт рассказал, как не прогореть при покупке комнаты в общежитии

Бендриков подчеркнул, что купить комнату можно не в каждом общежитии. Запрет распространяется на комнаты, предназначенные для студентов или сотрудников различных организаций. Получить комнату в собственность можно только после приватизации и перевода ее в категорию жилых помещений.