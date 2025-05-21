Эксперт рассказал, как не прогореть при покупке комнаты в общежитии

Эксперт по недвижимости Олег Бендриков предостерег россиян от необдуманных покупок комнат в общежитиях, советуя проводить тщательную проверку, чтобы избежать серьезных проблем.
Он рекомендует учитывать ограничения по мощности электросети, получать согласие всех собственников, проверять документы на отсутствие долгов и обременений, а также убеждаться в отсутствии банкротства у продавца.
— В практике встречал ситуацию, когда сумма долга за ЖКУ была равна стоимости самой комнаты. Чтобы не получить двойной платеж, объект надо проверять, запрашивать актуальные справки из управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, — объяснил Бендриков в разговоре с aif.ru.
Важно проверить, кто зарегистрирован в комнате, и запросить у собственника оригиналы документов и справку из ПНД.
Бендриков подчеркнул, что купить комнату можно не в каждом общежитии. Запрет распространяется на комнаты, предназначенные для студентов или сотрудников различных организаций. Получить комнату в собственность можно только после приватизации и перевода ее в категорию жилых помещений.
Кроме того, сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова объяснила, что капремонт квартиры может обернуться судебными тяжбами и штрафом до 50 тысяч рублей, если будет установлен факт самовольного переустройства.
Многие россияне при ремонте квартиры задумываются о перепланировке, однако, согласно рекомендациям специалистов, ее необходимо согласовывать с компетентными органами.