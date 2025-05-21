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В России хотят ужесточить наказание за отравления детей в детских лагерях

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют внести в парламент законопроект, направленный на ужесточение уголовной ответственности за нарушение санитарных норм в детских оздоровительных лагерях.

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют внести в парламент законопроект, направленный на ужесточение уголовной ответственности за нарушение санитарных норм в детских оздоровительных лагерях. Документ уже находится в распоряжении РИА Новости.

Инициаторами проекта стали лидер партии и депутат Госдумы Сергей Миронов, а также председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. По информации пресс-службы партии, законопроект будет представлен на рассмотрение Госдумы в среду.

В пояснительной записке к проекту указано, что он предполагает внесение изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации, в частности, в статью 236, с целью введения повышенной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое может привести к массовым заболеваниям или отравлениям среди несовершеннолетних по неосторожности.