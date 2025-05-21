В России хотят ужесточить наказание за отравления детей в детских лагерях

В пояснительной записке к проекту указано, что он предполагает внесение изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации, в частности, в статью 236, с целью введения повышенной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое может привести к массовым заболеваниям или отравлениям среди несовершеннолетних по неосторожности.