В России хотят ужесточить наказание за отравления детей в детских лагерях

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют внести в парламент законопроект, направленный на ужесточение уголовной ответственности за нарушение санитарных норм в детских оздоровительных лагерях. Документ уже находится в распоряжении РИА Новости.
Инициаторами проекта стали лидер партии и депутат Госдумы Сергей Миронов, а также председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. По информации пресс-службы партии, законопроект будет представлен на рассмотрение Госдумы в среду.
В пояснительной записке к проекту указано, что он предполагает внесение изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации, в частности, в статью 236, с целью введения повышенной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое может привести к массовым заболеваниям или отравлениям среди несовершеннолетних по неосторожности.