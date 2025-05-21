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Стали известны четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

В ¼ финала сыграют Швейцария — Австрия, Швеция — Чехия, США — Финляндия и Канада — Дания.

Источник: Аргументы и факты

Чемпионат мира по хоккею 2024 года в Швеции и Дании определил участников четвертьфинальных матчей по итогам группового этапа.

В центральном противостоянии сборная США, занявшая второе место в группе В с 17 очками, встретится с финской командой, которая стала третьей в группе А с 16 очками.

Сборная Канады, лидировавшая в группе А, сыграет с хозяевами турнира — датской командой, занявшей четвёртое место в группе В.

Шведская сборная, показавшая второй результат в группе В, сойдётся в борьбе за полуфинал с чешской командой, занявшей третье место в группе А.

Завершит четвертьфинальную программу матч между австрийцами, неожиданно вышедшими в плей-офф с четвёртого места в группе А, и уверенно выступавшей швейцарской командой — лидером группы В.

Все решающие матчи запланированы на 22 мая, а чемпионат завершится 25 мая финальной игрой.

Ранее сообщалось, как капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свою первую шайбу в серии плей-офф Кубка Стэнли против «Каролины», отличившись в выездном матче.