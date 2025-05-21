Стал известен средний размер надбавки к пенсии у госслужащих

На сайте Социального фонда объясняется, что пенсия по государственному пенсионному обеспечению — ежемесячная выплата для компенсации заработка, утраченного после прекращения федеральной государственной гражданской службы при достижении выслуги при выходе на страховую пенсию по старости (инвалидности), а также компенсация космонавтам и работникам летно-испытательного состава при выходе на пенсию за выслугу лет. Такую выплату дают и получившим вред при прохождении военной службы, пребывании в добровольческих формированиях, в результате радиационных или техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности или потери кормильца либо нетрудоспособным гражданам для предоставления им средств к существованию.