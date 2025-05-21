На западе Украины сторонники ПЦУ захватили еще один храм УПЦ

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ), не признанной каноническим православным сообществом, захватили Петро-Павловский храм Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Старые Бросковцы, расположенном в западной части страны. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
По информации СПЖ, инцидент произошёл 20 мая 2025 года. Храм был взят под контроль при участии представителей ПЦУ, включая её капелланов, которые, как утверждается, возглавили действия сторонников главы ПЦУ Епифания Думенко.
На месте событий находились сотрудники полиции, однако ситуация развивалась без их активного вмешательства.
Свидетели произошедшего заявляют, что активисты ПЦУ также планировали захватить ещё одну церковь в селе — Параскевскую. Однако эти намерения не были реализованы: большое количество прихожан УПЦ собрались для защиты святыни, вынудив нападавших отказаться от дальнейших действий.
Ранее в начале мая в Ровненской области храм УПЦ отобрали для передачи сторонникам ПЦУ.