На западе Украины сторонники ПЦУ захватили еще один храм УПЦ

Свидетели произошедшего заявляют, что активисты ПЦУ также планировали захватить ещё одну церковь в селе — Параскевскую. Однако эти намерения не были реализованы: большое количество прихожан УПЦ собрались для защиты святыни, вынудив нападавших отказаться от дальнейших действий.