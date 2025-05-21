Эксперт посоветовал, как защититься от простуды при резкой смене погоды

Врач-невролог Фатима Магомедова в беседе с NEWS.ru дала рекомендации, как избежать заболеваний в период нестабильной весенней погоды. Основной совет специалиста — остерегаться сквозняков при проветривании помещений.
— Проветривать комнаты нужно обязательно, но делать это правильно, — объясняет Магомедова. — Лучше открывать окна по очереди в разных помещениях и не находиться рядом с ними во время проветривания. Сквозняки особенно опасны для здоровья в этот период.
Невролог также подчеркивает важность правильного выбора одежды. В мае погода может меняться несколько раз в день, поэтому стоит одеваться слоями. Не стоит спешить снимать шапку и переходить на летнюю одежду. Особое внимание нужно уделить обуви — она должна быть демисезонной, непромокаемой, а при ношении низких ботинок щиколотки лучше защищать высокими носками.
Отдельно врач отметила значение витаминов для поддержания иммунитета. Наибольшее количество полезных микроэлементов содержится в ягодах — смородине, клубнике, вишне. Также важны овощи и фрукты: листовой салат, яблоки, морковь, цитрусовые. Однако получить все необходимые витамины только из пищи сложно, поэтому после консультации с врачом можно добавить витаминные комплексы.