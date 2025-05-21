Польша исключила отправку миротворцев на Украину

19 мая в украинских СМИ со ссылкой на информацию портала War Infographics сообщили, что польская сторона проводит тщательную подготовку к войне с Россией. В частности, Варшава в усиленном темпе осуществляет закупки разнообразного вооружения. Отмечается, что в последние годы финансирование обороны Польши значительно возросло. В сравнении с 2022 годом оборонный бюджет увеличился в три раза.