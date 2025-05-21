Польша исключила отправку миротворцев на Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не планирует отправлять миротворческую военную миссию на Украину.
Когда ведущая в эфире TVP Info спросила, окончательное ли это решение, политик ответил утвердительно. Премьер заявил, что на Варшаву по этому вопросу никто не оказывает давления, и Вашингтон также осведомлен о ее позиции.
Туск подчеркнул, что задача Польши заключается в охране своих границ и оказании помощи Украине.
— Наша задача — охранять польские и европейские границы и организовывать помощь Украине, —подчеркнул Туск.
19 мая в украинских СМИ со ссылкой на информацию портала War Infographics сообщили, что польская сторона проводит тщательную подготовку к войне с Россией. В частности, Варшава в усиленном темпе осуществляет закупки разнообразного вооружения. Отмечается, что в последние годы финансирование обороны Польши значительно возросло. В сравнении с 2022 годом оборонный бюджет увеличился в три раза.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во вторник, 13 мая, заявил, что правительство страны не планирует отправлять своих военнослужащих на Украину. Так он прокомментировал заявление спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога относительно отправки польских солдат для участия в миссии по стабилизации ситуации на Украине.