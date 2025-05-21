В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно пить и выбирать чай

«Упаковка чая должна быть целой, не деформированной и изготовленной из материалов, разрешённых для контакта с пищевыми продуктами. На маркировке обязательно должны быть указаны название продукта, состав, адрес изготовителя, дата упаковки, масса нетто, условия хранения и срок годности», — сообщили в пресс-службе.