В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно пить и выбирать чай

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Заварку не следует хранить в течение нескольких дней, а для чая нужно выбирать тёмные, сухие и прохладные места, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзоре.
Там уточнили, что в зависимости от степени ферментации различают шесть основных видов чая: чёрный, зелёный, пуэр, белый, улун и жёлтый.
«Упаковка чая должна быть целой, не деформированной и изготовленной из материалов, разрешённых для контакта с пищевыми продуктами. На маркировке обязательно должны быть указаны название продукта, состав, адрес изготовителя, дата упаковки, масса нетто, условия хранения и срок годности», — сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что качественные сухие чайные листья должны иметь одинаковый оттенок, размер и плотность, быть без поломанных листьев, стеблей и посторонних включений.
«Настой из качественного чая будет иметь высокую прозрачность, яркий однородный цвет и нежный аромат, тогда как запахи гари или плесени указывают на некачественный продукт», — пояснили в ведомстве.
Роспотребнадзор рекомендовал для оптимального хранения чая выбирать тёмные, сухие и прохладные места, чтобы сохранить его вкусовые качества. Он обладает высокой биологической ценностью благодаря катехинам, кофеину, L-теанину и другим активным веществам, которые обеспечивают антиоксидантные, противовоспалительные и антимикробные свойства.
«Правильное приготовление настоя также имеет значение: ферментированные виды чая лучше заваривать водой около 90 , в то время как зелёный и белый чай требуют температуры не выше 75−80°C», — уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что использование кипящей воды может привести к горькому вкусу и снижению качества напитка.
«Свежеприготовленный чай является наиболее полезным и ароматным; хранение заварки в течение нескольких дней может создать риск для здоровья из-за возможного размножения болезнетворных бактерий», — рассказали в ведомстве.