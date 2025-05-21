Специалист объяснила, кто звонит и сразу бросает трубку

Особенно опасны платные номера, которые начинаются с 8−800 или с префикса 900. Звонки на них могут оплачиваться по повышенным ставкам. Операторы связи обязаны предупреждать об этом, но мало кто обращает внимание на уведомления. Поэтому лучше избегать импульсивных перезвонов и проверять незнакомые номера через антифрод-системы, советует специалист.