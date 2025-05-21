Специалист объяснила, кто звонит и сразу бросает трубку

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Телефонные звонки, обрывающиеся через несколько секунд, являются частью отработанных мошеннических схем, рассказала агентству «Прайм» заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.
По ее словам, для этого существуют специальные программы, обрабатывающие за секунды тысячи номеров. Их главная цель — добиться, чтобы абонент перезвонил, подтвердив свою активность.
«Это позволяет злоумышленникам верифицировать “живые” номера для дальнейших атак: от навязчивой рекламы до фишинга или попыток выманить персональные данные», — объясняет Максимова.
Особенно опасны платные номера, которые начинаются с 8−800 или с префикса 900. Звонки на них могут оплачиваться по повышенным ставкам. Операторы связи обязаны предупреждать об этом, но мало кто обращает внимание на уведомления. Поэтому лучше избегать импульсивных перезвонов и проверять незнакомые номера через антифрод-системы, советует специалист.