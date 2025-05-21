Психолог рассказал, как помочь подростку справиться со стрессом на ЕГЭ

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Родителям очень важно декатастрофизировать ситуацию, чтобы ребенок мог справился со стрессом перед ЕГЭ, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета Андрей Шмилович.
«Декатастрофизируйте ситуацию. Напоминайте ребенку, что ЕГЭ — не конец света. Ошибка — не приговор, а возможность для роста», — рассказал специалист.
Он добавил, что также родителям необходимо убрать слово «должен» из обихода. По его словам, нужно говорить о возможностях, а не об обязательствах.
«Обращайте внимание на тревожные симптомы — бессонницу, апатию, выраженную тревогу — и не считайте их манипуляцией без тщательной оценки», — отметил Шмилович.
При необходимости нужно искать профессиональную помощь, отметил психолог. Суицидальные мысли — это всегда сигнал к немедленному вмешательству специалистов, пояснил врач.
«Экзамены — важная веха в жизни подростка, но они не должны становиться испытанием на выживание. Поддержка семьи, разумная педагогика и вовремя оказанная психологическая помощь способны сделать этот период не разрушительным, а развивающим этапом взросления», — добавил он.