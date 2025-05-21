Губерниев подверг критике Вяльбе за слова о зарплатах лыжников

Журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за её высказывание о доходе олимпийского чемпиона Александра Большунова.
В интервью «Матч ТВ» Вяльбе сообщила, что лыжник получает 140 тысяч рублей в месяц в Центре спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП), что вызвало резкую реакцию со стороны Губерниева.
По словам комментатора, такие заявления недопустимы и порочат репутацию спортивного руководства. Он заявил, что если Вяльбе действительно считает указанную сумму полноценным доходом для одного из ведущих спортсменов страны, то ей стоит «сложить полномочия и не позориться».
Губерниев добавил, что при минимальных расходах на питание и экипировку для спортсменов, подобная сумма выглядит, по его мнению, издевательски, особенно с учётом финансовых возможностей ФЛГР.
Ранее Губерниев призвал Вяльбе добровольно покинуть пост главы ФЛГР. Он считает, что время Вяльбе ушло и она «в любом случае не будет руководить федерацией».