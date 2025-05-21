Губерниев подверг критике Вяльбе за слова о зарплатах лыжников

По словам комментатора, такие заявления недопустимы и порочат репутацию спортивного руководства. Он заявил, что если Вяльбе действительно считает указанную сумму полноценным доходом для одного из ведущих спортсменов страны, то ей стоит «сложить полномочия и не позориться».