Более 1,66 миллиона девятиклассников сдадут ОГЭ в основной период

Организаторы подготовили свыше 12 тысяч экзаменационных площадок для проведения масштабного тестирования. Особый порядок аттестации предусмотрен для новых территорий: выпускники этих регионов, за исключением Луганской Народной Республики, будут проходить испытания в форме промежуточной аттестации. В ЛНР учащимся предоставлено право самостоятельного выбора между промежуточной аттестацией и классическим ОГЭ.