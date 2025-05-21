Более 1,66 миллиона девятиклассников сдадут ОГЭ в основной период

В 2025 году более 1,66 миллиона учащихся девятых классов примут участие в основном периоде сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ).
Согласно данным Рособрнадзора, аттестационные испытания пройдут с 21 мая по 2 июля на территории всех 85 регионов Российской Федерации, а также в образовательных учреждениях 57 зарубежных государств.
Организаторы подготовили свыше 12 тысяч экзаменационных площадок для проведения масштабного тестирования. Особый порядок аттестации предусмотрен для новых территорий: выпускники этих регионов, за исключением Луганской Народной Республики, будут проходить испытания в форме промежуточной аттестации. В ЛНР учащимся предоставлено право самостоятельного выбора между промежуточной аттестацией и классическим ОГЭ.
Аналогичная альтернатива в виде промежуточной аттестации предложена школьникам Курской области, которые также не будут участвовать в основной волне ОГЭ.
Для успешного завершения основного общего образования девятиклассникам предстоит продемонстрировать знания по четырём дисциплинам: двум обязательным (русскому языку и математике) и двум предметам по выбору.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова высказала мнение, что переводные экзамены могут стать эффективным способом объективно оценивать уровень знаний учеников на каждом этапе школьного обучения.