Власти Белгородской области подали в суд на строителей линий обороны

Власти Белгородской области подали судебные иски против семи организаций, занимавшихся строительством оборонительных сооружений, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«По итогам внутренней проверки управление капитального строительства направило исковые заявления в суд», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что с организаций требуют взыскать денежные средства.
Напомним, ранее Гладков сообщил о некоторых итогах проверки использования бюджетных средств строителями оборонительных сооружений и подрядчиками. По его словам, были выявлены финансовые нарушения, общая сумма которых составила 109 млн рублей. Губернатор подчеркнул, что мониторинг строительных объектов оборонительного назначения продолжится.