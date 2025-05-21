Власти Белгородской области подали в суд на строителей линий обороны

Напомним, ранее Гладков сообщил о некоторых итогах проверки использования бюджетных средств строителями оборонительных сооружений и подрядчиками. По его словам, были выявлены финансовые нарушения, общая сумма которых составила 109 млн рублей. Губернатор подчеркнул, что мониторинг строительных объектов оборонительного назначения продолжится.