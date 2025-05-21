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Власти Белгородской области подали в суд на строителей линий обороны

Губернатор уточнил, что с организаций требуют взыскать денежные средства.

Источник: Аргументы и факты

Власти Белгородской области подали судебные иски против семи организаций, занимавшихся строительством оборонительных сооружений, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«По итогам внутренней проверки управление капитального строительства направило исковые заявления в суд», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что с организаций требуют взыскать денежные средства.

Напомним, ранее Гладков сообщил о некоторых итогах проверки использования бюджетных средств строителями оборонительных сооружений и подрядчиками. По его словам, были выявлены финансовые нарушения, общая сумма которых составила 109 млн рублей. Губернатор подчеркнул, что мониторинг строительных объектов оборонительного назначения продолжится.