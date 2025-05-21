Опубликованы фото Анны Кикиной из Новосибирска в Международный день космоса

Анна Кикина родилась 27 августа 1984 года в Новосибирске, с детства мечтала о космосе. Окончила Новосибирскую государственную академию водного транспорта и прошла отбор в отряд космонавтов Роскосмоса в 2012 году. В 2022 году Кикина успешно совершила свой первый полёт на корабле Crew Dragon, проведя 157 дней на Международной космической станции, где занималась научными исследованиями.