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Опубликованы фото Анны Кикиной из Новосибирска в Международный день космоса

Свой первый полёт на корабле Crew Dragon в рамках миссии Crew-5 на МКС Анна Кикина совершила в 2022 году.

Источник: Роскосмос

21 мая 2025 года мир отмечает Международный день космоса, который подчеркивает величие и загадки Вселенной. В этот день особое внимание привлекает Анна Кикина из Новосибирска — единственная женщина-космонавт Роскосмоса за последние несколько лет.

Анна Кикина родилась 27 августа 1984 года в Новосибирске, с детства мечтала о космосе. Окончила Новосибирскую государственную академию водного транспорта и прошла отбор в отряд космонавтов Роскосмоса в 2012 году. В 2022 году Кикина успешно совершила свой первый полёт на корабле Crew Dragon, проведя 157 дней на Международной космической станции, где занималась научными исследованиями.

Недавно она приняла участие в шоу «Титаны» на ТНТ, где проявила свои способности, хотя и не выиграла. В честь праздника «МК в Новосибирске» опубликовало её вдохновляющие фотографии.