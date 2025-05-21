В Иркутске началась масштабная замена старых тополей на новые

В Иркутске стартовала программа по обновлению зеленых насаждений — на улице Горького уже высадили первые саженцы серебристых пирамидальных тополей. Они пришли на смену старым бальзамическим тополям, которые были посажены еще в 1960-х годах. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, со временем эти деревья стали представлять угрозу: их стволы высохли, стали хрупкими и легко ломаются при сильном ветре. Кроме того, их корни повреждают тротуары и коммуникации, а сами деревья часто страдают от болезней и вредителей.