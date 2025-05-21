В Иркутске началась масштабная замена старых тополей на новые

В Иркутске стартовала программа по обновлению зеленых насаждений — на улице Горького уже высадили первые саженцы серебристых пирамидальных тополей. Они пришли на смену старым бальзамическим тополям, которые были посажены еще в 1960-х годах. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, со временем эти деревья стали представлять угрозу: их стволы высохли, стали хрупкими и легко ломаются при сильном ветре. Кроме того, их корни повреждают тротуары и коммуникации, а сами деревья часто страдают от болезней и вредителей.
Новые тополя лучше приспособлены к городским условиям. Они устойчивы к засухе и морозам, которые не редкость в Иркутске, а их крона более компактна — она не затеняет улицы и почти не дает пуха.
В прошлом году в городе спилили более 1400 аварийных деревьев, а сейчас специалисты МКУ «Городская среда» занимаются корчевкой пней — до конца октября планируется убрать около 900 остатков старых насаждений.
В 2025 году в городе высадят более 800 новых деревьев. Часть работ выполнит «Городская среда», а часть — подрядные организации в рамках компенсационных соглашений. Кроме того, в течение года пройдут традиционные акции по озеленению.
— Многие тополя в Иркутске требуют замены из-за болезней и возраста, — пояснил мэр Руслан Болотов. — В этом году у нас масштабный план по обновлению зеленых насаждений. Важно не только высаживать новые деревья, но и правильно за ними ухаживать, чтобы они радовали горожан долгие годы. Призываю всех бережно относиться к городским растениям.
Как отмечают специалисты, тополя — идеальный вариант для города: они быстро растут, эффективно очищают воздух, хорошо переносят суровый климат и создают густую тень, что особенно важно в жаркие дни.
Напомним, в Иркутске полным ходом идет ремонт на 22 участках дорог.