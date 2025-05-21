Lеvel Group: Ипотечные платежи заставляют россиян экономить на отдыхе

Более половины опрошенных, около 57 процентов выбирают более экономные варианты поездок, бронируя недорогие отели, рассматривая скидки на авиабилеты и выбирая менее затратные направления. 25 процентов респондентов признались, что из-за ипотеки они вынуждены реже ездить в отпуск, а лишь три процента полностью отказываются от поездок, так как все их средства уходят на ипотеку.