Lеvel Group: Ипотечные платежи заставляют россиян экономить на отдыхе

Большинство россиян, имеющих ипотеку, вынуждены сокращать расходы на отдых и другие траты из-за высоких ипотечных платежей. Согласно исследованию Level Group, только 15 процентов ипотечников могут позволить себе отпуск без ограничений, так как им хватает средств как на платежи по ипотеке, так и на отдых.
Более половины опрошенных, около 57 процентов выбирают более экономные варианты поездок, бронируя недорогие отели, рассматривая скидки на авиабилеты и выбирая менее затратные направления. 25 процентов респондентов признались, что из-за ипотеки они вынуждены реже ездить в отпуск, а лишь три процента полностью отказываются от поездок, так как все их средства уходят на ипотеку.
Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group, отметил, что ипотека часто становится значительной статьей расходов на длительный срок. Он подчеркнул важность соблюдения правила финансовой безопасности: ежемесячный платеж не должен превышать 40−50 процентов от дохода. Например, при заработке в 100 тысяч рублей максимальный платеж по ипотеке должен составлять 50 тысяч рублей, что позволяет избежать чрезмерной нагрузки на бюджет и сохранять возможность покрывать другие жизненно важные расходы, включая отдых.
Исследование также показало, что большинство россиян платят по ипотеке суммы от 50 до 100 тысяч рублей в месяц (40 процентов опрошенных), 33 процента — от 30 до 50 тысяч рублей, 21 процент — до 30 тысяч рублей, а шесть процентов — от 100 до 150 тысяч рублей, передает Газета.ру.
20 мая стало известно, что в Центробанк за первый квартал 2025 года поступило порядка 4,6 тысячи жалоб от россиян касательно ипотечного кредитования. В материале отметили, что за год количество недовольных жителей увеличилось на 60 процентов.