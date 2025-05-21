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На общегородском выпускном бале в Хабаровске выступит приглашенная звезда

Об этом сообщила начальник управления образования администрации города Хабаровска Татьяна Матвиенкова в эфире программы «Утро с Губернией».

Правда, кто именно выступит перед хабаровскими выпускниками, пока остается загадкой.

«Мы анализируем праздник, который прошел, и слушаем мнения и советы профессионалов. В этом году они подсказали нам, что хорошо было бы, если бы была приглашенная звезда. И она будет», — рассказала начальник управления образования администрации города Хабаровска Татьяна Матвиенкова.

Напомним, выпускной вечер для учеников 11-х классов в Хабаровске состоится 28 июня 2025 в Платинум Арене. А последние звонки прозвучат в школах уже в эту субботу.