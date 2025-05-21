Новосибирская область усложняет правила въезда мигрантам с 30 июня

С 30 июня 2025 года иностранцы, планирующие въезд в Россию, включая Новосибирскую область, будут обязаны проходить дактилоскопию. Об этом сообщает издание «РУСИНФО», ссылаясь на постановление Правительства РФ от 20 мая.
По новым требованиям, сдавать отпечатки пальцев должны все иностранные граждане, кроме граждан Беларуси, детей младше шести лет и дипломатов с семьями. Также перед въездом необходимо будет подать заявление через приложение RuID не позднее чем за 72 часа до прибытия. В экстренных ситуациях, таких как неотложная медицинская помощь или похороны, срок подачи заявления сокращается до четырех часов.
С начала 2025 года в Новосибирскую область прибыли 8470 иностранных граждан, в то время как выехали 6398. Большинство мигрантов — граждане Казахстана, Таджикистана и Киргизии.