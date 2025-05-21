Новосибирская область усложняет правила въезда мигрантам с 30 июня

По новым требованиям, сдавать отпечатки пальцев должны все иностранные граждане, кроме граждан Беларуси, детей младше шести лет и дипломатов с семьями. Также перед въездом необходимо будет подать заявление через приложение RuID не позднее чем за 72 часа до прибытия. В экстренных ситуациях, таких как неотложная медицинская помощь или похороны, срок подачи заявления сокращается до четырех часов.