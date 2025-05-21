Новосибирская певица Пелагея впервые за долгое время вышла в свет с дочерью

Напомним, что Пелагея воспитывает дочь от хоккеиста Ивана Телегина, с которым развелась в 2020 году. В 2024-м певица проиграла бывшему супругу суд по алиментам — Телегин добился снижения выплат и запрета на выезд дочери из России, который Пелагея сейчас оспаривает.