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Новосибирская певица Пелагея впервые за долгое время вышла в свет с дочерью

Пелагея с дочерью посетила концерт музыкальной группы.

Источник: Соцсети

Новосибирская певица Пелагея впервые за долгое время появилась на публике вместе с восьмилетней дочерью Таисией. Артистка посетила концерт группы Zoloto в компании ребенка и своей матери, Светланы Хановой. Кадрами с мероприятия она поделилась в соцсетях.

Напомним, что Пелагея воспитывает дочь от хоккеиста Ивана Телегина, с которым развелась в 2020 году. В 2024-м певица проиграла бывшему супругу суд по алиментам — Телегин добился снижения выплат и запрета на выезд дочери из России, который Пелагея сейчас оспаривает.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирская певица Пелагея устроила для дочери праздник мечты.