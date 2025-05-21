Фанаты «Спартака» оскорбили Ротенберга во время матча МХЛ

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Александр Алексеев, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», был задержан полицией в округе Арлингтон за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошёл в результате уличной потасовки, в которую оказался вовлечён спортсмен. Для задержания полиция применила перцовый баллончик. Клуб «Вашингтон Кэпиталз» заявил, что осведомлён о ситуации и собирает дополнительную информацию об инциденте.