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Фанаты «Спартака» оскорбили Ротенберга во время матча МХЛ

В Москве фанаты «Спартака» скандировали оскорбительные речёвки в адрес главного тренера СКА Романа Ротенберга. Инцидент произошёл во время пятого матча финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).

Источник: Life.ru

Ротенберг лично присутствовал на игре, расположившись в непосредственной близости от сектора активных болельщиков «Спартака». Заметив скандирования в свою сторону, тренер не растерялся: он достал телефон и начал снимать происходящее, побуждая фанатов продолжать свои выпады жестами.

Игра состоялась 20 мая и завершилась победой «СКА-1946» со счётом 2:1. Несмотря на это, в серии лидирует «Спартак» со счётом 3−2. Следующий матч пройдёт 22 мая на домашней арене СКА.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Александр Алексеев, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», был задержан полицией в округе Арлингтон за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошёл в результате уличной потасовки, в которую оказался вовлечён спортсмен. Для задержания полиция применила перцовый баллончик. Клуб «Вашингтон Кэпиталз» заявил, что осведомлён о ситуации и собирает дополнительную информацию об инциденте.