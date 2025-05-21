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Новосибирский эксперт предупредил об отравлениях из-за ранних арбузов

По его словам, настоящие бахчевые культуры в России созревают только к середине августа.

Источник: Аргументы и факты

Новосибирский эпидемиолог Яков Новоселов предостерег жителей от покупки ранних арбузов, которые уже появились на прилавках. По его словам, настоящие бахчевые культуры в России созревают только к середине августа, а те, что продаются сейчас, могут быть привезены из южных стран или выращены с использованием опасных химикатов.

Каждый год фиксируются случаи отравлений ранними арбузами, иногда с летальным исходом, особенно среди детей. Симптомы отравления включают тошноту, рвоту и диарею, а в тяжелых случаях возможны отказ почек и остановка сердца.

Эксперт рекомендует избегать покупки арбузов до конца августа и обращать внимание на признаки «химических» плодов: желтоватые прожилки на корке, отсутствие земляного пятна и изменение цвета воды при погружении мякоти.