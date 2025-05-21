Новосибирский эксперт предупредил об отравлениях из-за ранних арбузов

Новосибирский эпидемиолог Яков Новоселов предостерег жителей от покупки ранних арбузов, которые уже появились на прилавках. По его словам, настоящие бахчевые культуры в России созревают только к середине августа, а те, что продаются сейчас, могут быть привезены из южных стран или выращены с использованием опасных химикатов.