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В Омске стартует «укрупнение» отслеживающей состояние дорог структуры

В Омске официально запущена реорганизация «Управления дорожного хозяйства и благоустройства».

Источник: SuperOmsk.ru

Во вторник, 20 мая 2025 года, обнародовано постановление Администрации города Омска о реорганизации «Управления дорожного хозяйства и благоустройства». Согласно документу, фактически речь идет об укрупнении учреждения, отслеживающего состояние муниципальных дорог и состояние благоустройства: его частью станет «Центр компетенций по вопросам городской среды».

«Реорганизовать бюджетное учреждение города Омска “Управление дорожного хозяйства и благоустройства” в форме присоединения к нему бюджетного учреждения города Омска “Центр компетенций по вопросам городской среды” с сохранением основных целей деятельности», — предписано нормативным актом за подписью исполняющего обязанности мэра Евгения Романина.

Сроки реализации объединения структур с сохранением основного функционала «УДХБ» не прописаны.

Как сообщалось при согласовании запуска процедуры в Омском горсовете, в результате утраты «самостоятельности» «Центра компетенций по вопросам городской среды» планируется ряд сокращений.

Напомним, «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» с февраля 2024 года возглавляет Антон Глебов.