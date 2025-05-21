В Омске стартует «укрупнение» отслеживающей состояние дорог структуры

Во вторник, 20 мая 2025 года, обнародовано постановление Администрации города Омска о реорганизации «Управления дорожного хозяйства и благоустройства». Согласно документу, фактически речь идет об укрупнении учреждения, отслеживающего состояние муниципальных дорог и состояние благоустройства: его частью станет «Центр компетенций по вопросам городской среды».