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Эксперт рассказала, какой из кризисов в паре самый трудный

Психолог Давыдова назвала самые опасные периоды в отношениях.

Источник: Комсомольская правда

Психолог Анна Давыдова поделилась, какой кризис в отношениях считается самым сложным и как с ним справиться. Она объяснила, что самые опасные периоды в паре — это примерно третий год совместной жизни, момент появления ребенка и кризис «середины жизни». Об этом эксперт рассказала KP.RU.

— В среднем кризис может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Некоторые пары могут успешно преодолеть его за короткий период (несколько недель или месяцев), если они активно работают над своими проблемами и открыто общаются друг с другом, — отметила Давыдова.

Эксперт объяснила, что избежать кризисов в отношениях невозможно, ведь они как смена сезонов: сначала весна — зарождение любви, потом лето — период стабильности, затем осень — подготовка к переменам и, наконец, зима — кризис. Но именно в эти сложные моменты пара может укрепиться и стать еще сильнее.

— Именно благодаря таким периодам древо семейной жизни набирает мощь, выращивает корни и широкую крону. Избежать кризисов невозможно, но возможно расти благодаря им, — добавила специалист.