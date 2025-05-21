Эксперт рассказала, какой из кризисов в паре самый трудный

Эксперт объяснила, что избежать кризисов в отношениях невозможно, ведь они как смена сезонов: сначала весна — зарождение любви, потом лето — период стабильности, затем осень — подготовка к переменам и, наконец, зима — кризис. Но именно в эти сложные моменты пара может укрепиться и стать еще сильнее.