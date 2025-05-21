Межэтнический конфликт между бригадами рабочих произошёл на стройплощадке в Приморье

По словам очевидцев, потасовка произошла между двумя бригадами — узбекские рабочие против северокорейских. Инициаторами конфликта предположительно были представители Узбекистана. В процессе межэтнических разборок оппоненты использовали в качестве оружия и метательных снарядов трубы и другие металлические предметы.
Судя по видеозаписи с места конфликта, кто-то из коллег пытался призвать конфликтующих строителей к порядку, однако его никто не послушал. (Вероятно, не все понимали, что им говорит русскоязычный рабочий.) Кто вышел из этой схватки победителем, история умалчивает.
Напоминаем, горнолыжный курорт в Арсеньеве строится в рамках государственно-частного партнерства при поддержке правительства и Минвостокразвития РФ. Стоимость проекта составляет 9,3 млрд рублей, курорт призван стать спортивным и туристическим центром с гостиницами на 250 номеров, водно-оздоровительным комплексом, ресторанами, апартаментами и парковками.