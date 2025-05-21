Межэтнический конфликт между бригадами рабочих произошёл на стройплощадке в Приморье

Судя по видеозаписи с места конфликта, кто-то из коллег пытался призвать конфликтующих строителей к порядку, однако его никто не послушал. (Вероятно, не все понимали, что им говорит русскоязычный рабочий.) Кто вышел из этой схватки победителем, история умалчивает.