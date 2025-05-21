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В Новосибирской области проверяют уровень русского языка у детей мигрантов

Почти 900 детей мигрантов пройдут тестирование в регионе.

Источник: Freepik

В Новосибирской области начали тестировать детей мигрантов на знание русского языка. По данным регионального министерства образования, в 2025—2026 учебном году проверку пройдут около 900 детей.

Как сообщила детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко, в Новосибирске первое тестирование прошел 21 будущий первоклассник.

Также уточняется, что сейчас в школах области сегодня учатся более пяти тысяч детей из семей мигрантов.

Ранее Сиб.фм писал, что мать требует освободить террориста «Крокуса» из Новосибирска, чтобы прокормить детей.